Полісся підписало легіонера Кривбаса

Півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо перейшов у житомирське Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний венесуелець підписав трирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. За інформацією ТаТоТаке, сума трансферу склала близько 2 млн євро. У складі "вовків" новачок виступатиме під 22-м номером.

Араухо виступає за Кривбас з серпня 2025-го. У сезоні-2025/26 він провів за команду 28 матчів, у яких відав 3 асисти.

Напередодні повідомлялося, що Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.