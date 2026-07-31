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Колос оголосив про підписання 21-річного захисника

Олександр Булава — 31 липня 2026, 16:52
Колос оголосив про підписання 21-річного захисника
Олександр Савчук
Колос

Ковалівський Колос оголосив про перехід 21-річного правого захисника Олександра Савчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що Савчук також може зіграти на інших оборонних позиціях - ліворуч та центрбека.

У минулому сезоні оборонець грав за ФК Ужгород у Другій лізі.

Напередодні повідомлялося, що Колос досягнув домовленості з Шахтарем щодо оренди захисника Едуарда Козіка.

Свій наступний матч ковалівський клуб зіграє сьогодні, 31 липня, проти Зорі (початок о 18:00). 

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