Колос оголосив про підписання 21-річного захисника

Ковалівський Колос оголосив про перехід 21-річного правого захисника Олександра Савчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що Савчук також може зіграти на інших оборонних позиціях - ліворуч та центрбека.

У минулому сезоні оборонець грав за ФК Ужгород у Другій лізі.

Напередодні повідомлялося, що Колос досягнув домовленості з Шахтарем щодо оренди захисника Едуарда Козіка.

Свій наступний матч ковалівський клуб зіграє сьогодні, 31 липня, проти Зорі (початок о 18:00).