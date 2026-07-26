Лівий Берег підписав вінгера Карпат

Вінгер львівських Карпат Ілля Квасниця на правах оренди перейшов у Лівий Берег.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оренда розрахована на сезон-2026/27. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Квасниця перейшов у Карпати в січні 2025-го з Руха. За цей час він провів у складі "левів" 15 матчів в рамках УПЛ і відзначився однією результативною передачею. Також в активі Іллі поєдинок у Кубку України, в якому він віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.