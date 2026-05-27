Кривбас оголосив про відхід еквадорського півзахисника

20-річний еквадорський півзахисник Джоель Майя залишив Кривбас.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Криворіжці вирішили не продовжувати співпрацю з футболістом, який грав на правах річної оренди з правом викупу. Майя повернеться у розташування еквадорського Ель Насьональ.

Хавбек виступав за криворіжців з вересня 2025 року. У його активі 8 матчів в чемпіонаті України та 1 гол. Також він зіграв 6 ігор та 1 гол за юнацьку команду клубу - U-19.

Раніше повідомлялося, що основну команду Кривбасу залишили два провідні футболісти – Максим Задерака та Глейкер Мендоза, який приєднався до Шахтаря.

Напередодні Кривбас оголосив про завершення співпраці з іспанськими тренерами Антоні Маскаро та Люїсом Матамаласом