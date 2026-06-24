ФК Харків підписав форварда Кривбаса

Венесуельський нападник Кривбаса Карлос Парако став гравцем ФК Харків.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

22-річний форвард підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Кривбас отримає за свого гравця 1,5 мільйона євро. У складі Харкова Парако виступатиме під 10-м номером.

Венесуелець перейшов у Кривбас із Метрополітанос влітку 2025 року за 250 тисяч євро. У сезоні-2025/26 взяв участь у 28 матчах УПЛ, відзначившись у них 8 голами та 3 асистами.

Минулого тижня ФК Харків анонсував підписання двох новачків, одним із яких повинен стати аргентинський опорний півзахисник Уніон Санта-Фе Рафаель Профіні.