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Чорноморець повернув до команди результативного вінгера

Сергій Шаховець — 27 червня 2026, 14:40
Чорноморець повернув до команди результативного вінгера
Даниїл Алефіренко
ФК Колос

Даниїл Алефіренко після трирічної перерви повернувся до одеського Чорноморця.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

Угода з лівим вінгером розрахована на два роки та містить опцію продовження ще на один сезон.

Даниїл добре відомий одеським вболівальникам за виступами у складі Чорноморця. У сезоні-2022/23 Алефіренко забив 8 голів у 14 матчах за "моряків".

Під час ігрової кар'єри 26-річний футболіст також захищав кольори Зорі і Колоса. На рівні УПЛ Алефіренко зіграв 80 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 5 асистів.

У минулому сезоні Даниїл провів 23 матчі за Колос та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює новачка "моряків" у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що Чорноморець за підсумками сезону-2025/26 став срібним призером Першої ліги та повернувся в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.

Колос Чорноморець Даниїл Алефіренко

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