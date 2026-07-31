Карпати підписали іспанського півзахисника з системи мадридського Реала

Карпати оголосили про підписання іспанського півзахисника Бруно Іглесіаса.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Сторони уклали угоду за схемою 2+1, фінансові деталі не розголошуються.

Бруно розпочав кар'єру в молодіжній команді Санта Марта. Згодом перейшов до академії мадридського Реала та виступав за юнацькі та молодіжні команди "вершкових".

Був капітаном Реала в Юнацькій лізі УЄФА, відіграв сім поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

Сезон-2023/2024 іспанець провів у другій команді Сельти з Віго. У минулому сезоні виступав за мадридський Реал Кастілья.

Новачок "зелено-білих" також має досвід виступів за юнацькі збірні Іспанії.

Напередодні Карпати також підписали правого захисника клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Іваном Калеро.