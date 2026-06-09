Буковину залишив основний захисник
Український захисник Ян Морговський залишив чернівецьку Буковину.
Про це повідомив офіційний сайт "жовто-чорних".
Контракт 27-річного футболіста завершується 30 червня, і сторони ухвалили рішення не продовжувати співпрацю.
"ФК Буковина дякує Яну за відданість клубним кольорам, характер та самовіддану гру у кожному матчі. Бажаємо футболісту нових професійних звершень, успіхів у подальшій кар'єрі та лише позитивних емоцій на футбольному шляху!", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Під час футбольної кар'єри уродженець Житомирщини захищав кольори Поділля, Полісся та Звягеля. У липні 2024 року Морговський підписав контракт із Буковиною. За два сезони Ян зіграв 54 матчі, у яких забив один гол та віддав два асисти. У складі "жовто-чорних" захисник зіграв свій 200-й поєдинок на професійному рівні.
Раніше повідомлялося, що Буковину залишив вихованець Шахтаря Віталій Кольцов. Натомість чернівецький клуб планує влітку підсилитися легіонерами.
Перед стартом в УПЛ Буковина запланувала провести сім спарингів.