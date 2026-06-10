Караваєв став гравцем Шахтаря

Донецький Шахтар оголосив про підписання правого захисника із київського Динамо Олександра Караваєва.

Про це йдеться на сайті "гірників".

Досвідчений оборонець перебрався до клубу на правах вільного агента. Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2028 року.

Фактично, 34-річний футболіст повернувся до рідного клубу, де розпочинав свої перші кроки у футболі. Протягом 2005-2011 років виступав за юнацькі та молодіжну команди донеччан, а також Шахтар-3 у Другій лізі.

Однак дебютувати у головній команді Шахтаря так і не зміг. У 2017-му покинув структуру "гірників", перебравшись до луганської Зорі (166 матчів), а влітку 2019-го став гравцем київського Динамо. У футболці киян провів 217 ігор (16 голів та 26 асистів) та завоював сім трофеїв.

Раніше легенди київського клубу Артем Мілевський, Олександр Алієв та Олександр Шовковський оцінили такий перехід Караваєва до лав прямого конкурента за чемпіонство УПЛ.