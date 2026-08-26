Динамо підтвердило трансфер легіонера, який тривалий час їздив по орендах

Ерік Рамірес став повноцінним гравцем Карабобо.

Про це повідомляє пресслужба київського Динамо.

До цього футболіст виступав за венесуельську команду на правах оренди. Тепер він підписав контракт до завершення 2029 року.

Умови переходу не розголошуються. Нападник належав "біло-синім" з липня 2021-го, коли перейшов із ДАК за 1,75 мільйона євро.

Загалом він провів за киян лише 20 матчів. У них венесуелець забив чотири голи та віддав один асист.

З 2022 року Рамірес виступав на правах оренди за Спортинг Хіхон, Слован, Атлетико Насьональ, Тігре та Богеміанс 1905.