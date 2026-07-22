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Нива підписала досвідченого українського нападника

Олександр Булава — 22 липня 2026, 18:59
Нива підписала досвідченого українського нападника
Андрій Борячук
Нива Тернопіль

Тернопільська Нива оголосила про перехід нападника Андрія Борячука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди з футболістом не розголошуються.

У червні 30-річний форвард покинув Епіцентр. У сезоні-2025/2026 провів 12 поєдинків (11 в УПЛ та 1 в Кубку України), в яких відзначився забитим голом у ворота криворізького Кривбаса в 6-му турі Української Прем'єр-Ліги.

Нападник також грав за Шахтар, Маріуполь, Рух, Металіст 1925, турецький Різеспор та угорський Мезекевешд. Також у його активі два матчі за збірну України.

Раніше повідомлялося, що у червні гравцем тернопільського клубу став експівзахисник Чорноморця та Ворскли Артем Габелок.

Нагадаємо, Нива Тернопіль завершила минулий сезон на 12 місці в турнірній таблиці Першої ліги.

Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Андрій Борячук

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