Верес оголосив про підписання грузинського вінгера
Лука Хохашвілі
НК Верес
Верес підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.
Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.
Контракт з 18-річним перспективним гравцем розрахований на 4 роки.
Раніше Лука виступав за Динамо Тбілісі U-19 та Локомотив Тбілісі U-19. У Грузії гравець вважається одним з найбільших молодих талантів країни.
Із Вересом Лука Хохашвілі пройшов літні збори і відзначився голом матчі з ФК ЮКСА (3:0).
Напередодні Верес також підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.
Також клуб оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.