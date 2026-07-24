Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Верес оголосив про підписання грузинського вінгера

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 17:47
Верес оголосив про підписання грузинського вінгера
Лука Хохашвілі
НК Верес

Верес підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Контракт з 18-річним перспективним гравцем розрахований на 4 роки.

Раніше Лука виступав за Динамо Тбілісі U-19 та Локомотив Тбілісі U-19. У Грузії гравець вважається одним з найбільших молодих талантів країни.

Із Вересом Лука Хохашвілі пройшов літні збори і відзначився голом матчі з ФК ЮКСА (3:0).

Напередодні Верес також підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.

Також клуб оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.

Верес Рівне

Верес Рівне

Верес орендує захисника Шахтаря
Знову йдемо шляхом Росії: президент клубу УПЛ виступив проти ліміту на легіонерів
Верес переглядає молодого грузинського вінгера
Верес оголосив про відхід досвідченого півзахисника
Кудрівка оголосила про підписання вінгера Вереса

Останні новини