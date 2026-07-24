Верес оголосив про підписання грузинського вінгера

Верес підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Контракт з 18-річним перспективним гравцем розрахований на 4 роки.

Раніше Лука виступав за Динамо Тбілісі U-19 та Локомотив Тбілісі U-19. У Грузії гравець вважається одним з найбільших молодих талантів країни.

Із Вересом Лука Хохашвілі пройшов літні збори і відзначився голом матчі з ФК ЮКСА (3:0).

Напередодні Верес також підписав австралійського форварда Натанаеля Блера.

Також клуб оголосив про відхід півзахисника Дмитра Кльоца, який тепер став вільним агентом.