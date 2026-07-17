Лівий Берег оголосив про відхід з команди трьох півзахисників

Лівий Берег оголосив про припинення співпраці зі ще трьома гравцями команди.

Як повідомила пресслужба столичного клубу, йдеться про півзахисників – Єгора Гунічева, Олександра Калініна та Андрія Чепурного.

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

22-річний Гунічев приєднався до клубу минулого літа. У сезоні-2025/26 він провів 19 матчів за Лівий Берег у Першій лізі, записавши до свого активу 2 забиті м'ячі та результативну передачу.

24-річний Калінін поповнив склад "лелек" у лютому 2026 року. За цей час він тричі виходив на поле у матчах Першої ліги за головну команду.

23-річний Чепурний почав захищати кольори столичної команди узимку цього року. У другій частині сезону-2025/26 зіграв два матчі у складі першої команди.

Напередодні Лівий Берег оголосив про припинення співпраці з півзахисником команди Русланом Дедухом.