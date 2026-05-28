Карпати попрощалися з досвідченим голкіпером

Український голкіпер Андрій Кліщук залишив львівські Карпати.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Контракт 33-річного голкіпера завершується 30 червня, і клуб вирішив його не продовжувати.

"Футбольний клуб Карпати дякує Андрію за професіоналізм та бажає йому успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що під час футбольної кар'єри Андрій Кліщук захищав кольори Чорноморця, Гірника-Спорт, вінницької Ниви, Нафтовика, Дніпра-1, херсонського Кристала, Інгульця та Кривбаса.

Влітку 2025 року Кліщук приєднався до львівських Карпат. У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв три матчі, у яких пропустив чотири голи.

Раніше повідомлялося, що основний воротар Карпат 19-річний Назар Домчак продовжить кар'єру в празькій Славії, яка наступного сезону виступатиме в основному етапі Ліги чемпіонів.