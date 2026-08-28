Буковина підписала сенегальського вінгера

Сенегальський вінгер латвійського РФШ Мор Талла став гравцем чернівецької Буковини.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до літа 2028 року. Йдеться про повноцінний трансфер, сума якого не розголошується. За інформацією Transfermarkt, Буковина заплатила за гравця 300 тисяч євро.

У складі Буковини Талла виступатиме під 70-м номером, він став першим сенегальським легіонером у історії клубу.

Талла виступав у латвійському футболі з березня 2022 року, захищаючи кольори Ауди, Риги та РФШ. Розпочинав свій футбольний шлях 27-річний вінгер у сенегальському клубі Діамбарс.

Нагадаємо, в 3 турі УПЛ Буковина програла Карпатам. Сумарно в 3 матчах команда Сергія Шищенка набрала 2 очки.