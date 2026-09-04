ЛНЗ підсилив захист гравцем чеського Пардубіце

Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання українського захисника Богдана Слюбика, який належить чеському Пардубіце.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трансфер відбувся на правах оренди, фінансові деталі угоди не розголошуються.

22-річний оборонець є вихованцем львівських Карпат. У вересні 2020 року він приєднався до Руху, за який відіграв 81 матч та забив 4 голи.

У січні перейшов у Пардубіце, однак не зміг стати основним гравцем чеського клубу, зігравши лише один матч за першу команду в минулому сезоні.

Раніше повідомлялося, що мавританський форвард Олександрії Папа Ндіага Яде продовжить кар'єру в ЛНЗ.