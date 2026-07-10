Епіцентр віддав братів-близнюків в оренду до клубу Першої ліги

Волочиський Агробізнес підсилив склад братами-близнюками Станіславом та Владиславом Кристіними, які перейшли з Епіцентра на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Хмельниччини.

Орендна угода з братами розрахована на один рік. Наступний сезон футболісти проведуть у складі команди з Волочиська.

Брати Кристіни розпочали професійну кар'єру у луцькій Волині. У 2022 році вони приєдналися до Епіцентру, з яким пройшли шлях з Першої ліги до УПЛ.

У минулому сезоні Станіслав Кристін зіграв сім матчів в Українській Прем'єр-лізі, а Владислав взяв участь у чотирьох поєдинках.

Загалом за Епіцентр Станіслав провів 77 матчів, у яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач. На рахунку Владислава – 69 поєдинків, два забиті м'ячі та шість асистів.

Обидва брати можуть успішно зіграти на обох флангах у захисті та півзахисті.

Нагадаємо, що влітку Епіцентр покинули орендовані в Динамо футболісти Владислав Супряга і Андрій Маткевич, нападник Андрій Борячук, захисник Володимир Танчик, півзахисник Єгор Демченко, іспанець Аладжі Олівейра, а півзахисник Андрій Беженар завершив кар'єру.

Натомість клуб поповнили албанець Серьян Репай, іспанці Рауль Таварес і Нене, нападник Максим Євпак та колишній хавбек Олександрії Артем Козак.