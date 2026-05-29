Кривбас відмовився від викупу захисника збірної Венесуели

Кривбас оголосив про відхід венесуельського захисника Карлоса Рохаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний центральний оборонець виступав за український колектив на правах річної оренди, яка мала опцію викупу. Криворіжці ухвалили рішення не продовжувати співпрацю з венесуельським гравцем.

Оборонець приєднався до "червоно-біліх" у липні минулого року. За цей час провів за криворіжців 9 офіційних поєдинків: 7 в УПЛ та 2 у Кубку України.

В активі Рохаса 9 матчів за молодіжну збірну Венесуели. В січні 2025 вперше в карʼєрі отримав виклик до головної національної збірної Венесуели на товариський матч проти США.

Раніше повідомлялося, що основну команду Кривбасу залишили два провідні футболісти – Максим Задерака та Глейкер Мендоза, який приєднався до Шахтаря.

Напередодні Кривбас оголосив про завершення співпраці з іспанськими тренерами Антоні Маскаро та Люїсом Матамаласом