Лівий Берег підписав першого літнього новачка

Лівий Берег підписав 32-річного центрального захисника Валерія Бондаренка. Цей перехід став першим літнім підписанням "лелек".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже 30 червня у гравця завершився термін дії контракту з Колосом. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Бондаренко виступав за Колос із літа 2023 року. За цей час досвідчений оборонець зіграв у 67 матчах. Також він грав за Шахтар, Ворсклу, Олександрію, а в його кар'єрі були й закордонні виступи за грузинське Торпедо Кутаїсі та португальську команду Віторія Гімарайнш.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.