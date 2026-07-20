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Кривбас оголосив про перехід 22-річного ямайського нападника

Олександр Булава — 20 липня 2026, 15:05
Кривбас оголосив про перехід 22-річного ямайського нападника
Шакеон Сатчвелл
Кривбас

Кривбас оголосив про перехід 22-річного ямайського нападника Шакеона Сатчвелла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Криворіжці оформили повноцінний трансфер форварда, який став третім літнім новачком команди. Гравець підписав чотирирічну угоду, фінансові деталі не розголошуються.

Шакеон є вихованцем найтитулованішого ямайського клубу Портмор Юнайтед. Також виступав за St Andrew Technical High School (STATHS). На професійному рівні дебютував у 2022 році у складі Портмор Юнайтед.

У 19 років приєднався до словенського клубу Рогашка. У 2024 році став гравцем ще одного клубу зі Словенії – Рудара, за який минулого сезону провів 28 матчів, відзначившись 8 голами та 7 асистами.

Шакеон став третім новачком Кривбаса у це літнє трансферне вікно, до цього клуб підсилився 22-річним ізраїльським півзахисником Аароном Роєм Наві та португальським захисником Жуаном Машаду.

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