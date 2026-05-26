Полісся попрощалося з бразильським легіонером

Бразильський правий захисник Лукас Тейлор залишив житомирське Полісся.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

У 31-річного футболіста завершився термін дії контракту, і Полісся вирішило його не продовжувати.

"Футбольний клуб Полісся щиро дякує Лукасу за професіоналізм, вагомий внесок в історичні успіхи клубу та відданість команді. Його досвід і характер назавжди залишаться частиною новітньої історії "вовків", – йдеться у повідомленні пресслужби Полісся.

Лукас Тейлор приєднався до "вовків" у жовтні 2023 року. З того часу бразилець зіграв за житомирян 33 матчі, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Разом з командою Тейлор став бронзовим призером Української Прем'єр-ліги. Зазначимо, що через травму захисник пропустив майже весь сезон-2025/26, зігравши лише один матч у Лізі конференцій.

