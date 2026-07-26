Оболонь оголосила про оренду півзахисника Динамо
Андрій Маткевич
ФК Оболонь
Київська Оболонь оголосила про підписання українського півзахисника Динамо Андрія Маткевича.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована на 1 рік.
Маткевич має досвід на рівні юнацьких збірних України та є гравцем молодіжної збірної України U-21 у складі якої взяв участь в шести матчах та відзначився одним забитим м'ячем.
У першій частині сезону-2025/26 хавбек виступав за Зорю, а другу половину кампанії провів у Епіцентрі, сумарно зігравши 17 матчів.
У складі юнацької команди Динамо 21-річний гравець двічі здобував золоті медалі Чемпіонату U-19 (сезони-2023/24 та 2024/25).
Напередодні Оболонь підписала українського захисника Кирила Прокопчука.