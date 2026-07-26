Оболонь оголосила про оренду півзахисника Динамо

Київська Оболонь оголосила про підписання українського півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована на 1 рік.

Маткевич має досвід на рівні юнацьких збірних України та є гравцем молодіжної збірної України U-21 у складі якої взяв участь в шести матчах та відзначився одним забитим м'ячем.

У першій частині сезону-2025/26 хавбек виступав за Зорю, а другу половину кампанії провів у Епіцентрі, сумарно зігравши 17 матчів.

У складі юнацької команди Динамо 21-річний гравець двічі здобував золоті медалі Чемпіонату U-19 (сезони-2023/24 та 2024/25).

Напередодні Оболонь підписала українського захисника Кирила Прокопчука.