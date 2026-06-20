Вісім гравців покинули Чорноморець

Новачок УПЛ, одеський Чорноморець, завершив співпрацю одразу з 8 гравцями.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Команду покинули Віталій Єрмаков, Олексій Хобленко, Олександр Скляр, Владислав Кулач, Олександр Каплієнко, Юрій Романюк, Максим Луньов, Артем Габелок. Термін дії контрактів усіх гравців спливає та продовжений не буде.

Нагадаємо, Чорноморець у сезоні-2025/26 посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся в УПЛ. І перед стартом сезону в елітному дивізіону одесити вирішити влаштувати кадрову революцію в складі.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.