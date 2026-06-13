Нідерландський півзахисник повернувся в Динамо

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк повернувся до київського клубу.

Про це повідомляє пресслужба столичної команди.

Нідерландець вже приєднався до табору киян, а також поділився емоціями після повернення в Україну.

"Дуже радий повернутися до Динамо й із нетерпінням чекаю на повернення до тренувань разом із командою. Багато нових гравців, новий тренер, тож чекаю із нетерпінням на цей новий досвід. Ми розмовляли з головним тренером Ігорем Костюком місяць-два тому. Він розповів, що хоче бачити в мені. Я знаю, над чим мені потрібно працювати, і віддаватимуся повністю, щоб досягти цього", – зазначив півзахисник.

Джастін став гравцем киян у 2022 році. За цей час він зіграв 24 поєдинки за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу. Його контракт чинний до 2027 року.

Минулий сезон півзахисник на правах оренди провів у нідерландській Фортуні Сіттард, за яку зіграв 17 матчів та забив 5 голів.