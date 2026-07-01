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Колос підписав 5 гравців

Олег Дідух — 1 липня 2026, 16:26
Колос підписав 5 гравців
Валентин Моргун
ФК Колос

Ковалівський Колос підсилився одразу 5 новими гравцями.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Одним із них став албанський легіонер Іргі Касалла. Минулий сезон 23-річний албанський атакувальний хавбек провів у складі клубу Вора, за який відзначився 13 голами та 5 асистами в 35 матчах чемпіонату Албанії, ставши другим бомбардиром елітного дивізіону чемпіонату Албанії.

Інші новачки – українці. Два з них перебралися до Ковалівки із Вереса, це захисник Роман Гончаренко та форвард Денис Ндукве. Окрім цього, гравцями Колоса стали лівий захисник Інгульця Віталій Катрич і голкіпер київського Динамо Валентин Моргун.

Про те, що Колос підпише Ндукве, повідомлялося ще на початку червня. Минулий сезон клуб із Ковалівки завершив на 6 місці в УПЛ.

Колос Денис Ндукве Валентин Моргун

Колос

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