ЛНЗ підписав 20-річного таланта Вереса
Черкаський ЛНЗ підписав півзахисника рівненського Вереса Дмитра Матківського.
Про це повідомляє Trs Agency.
Деталі контракту гравця не розголошуються. Черкаський клуб виграв боротьбу за Дмитра у львівських Карпат, одеського Чорноморця та криворізького Кривбаса.
Минулий сезон хавбек провів у складі Вереса U19, ставши одним із лідерів команди. Він забив 10 голів у 23 матчах і допоміг їй здобути бронзові нагороди чемпіонату.
Також у сезоні-2025/26 він зіграв два матчі за першу команду, без результативних дій.
Нагадаємо, ЛНЗ завоював срібні медалі УПЛ сезону-2025/26. У наступному сезоні команда зіграє в Лізі конференцій, домашні матчі проводитиме в польському Плоцьку.