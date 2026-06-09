ЛНЗ підписав 20-річного таланта Вереса

Черкаський ЛНЗ підписав півзахисника рівненського Вереса Дмитра Матківського.

Про це повідомляє Trs Agency.

Деталі контракту гравця не розголошуються. Черкаський клуб виграв боротьбу за Дмитра у львівських Карпат, одеського Чорноморця та криворізького Кривбаса.

Минулий сезон хавбек провів у складі Вереса U19, ставши одним із лідерів команди. Він забив 10 голів у 23 матчах і допоміг їй здобути бронзові нагороди чемпіонату.

Також у сезоні-2025/26 він зіграв два матчі за першу команду, без результативних дій.

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Нагадаємо, ЛНЗ завоював срібні медалі УПЛ сезону-2025/26. У наступному сезоні команда зіграє в Лізі конференцій, домашні матчі проводитиме в польському Плоцьку.