Кривбас оголосив про припинення співпраці з хорватським захисником

Кривбас оголосив про відхід з команди хорватського захисника Анте Бекаваца.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Зазначено, що сторони розірвали контракт, який був чинним до 2028 року, за обопільною згодою.

Бекавац перейшов до криворізького клубу влітку 2025 року.

У сезоні-2025/26 хорват зіграв за Кривбас 22 матчі у всіх турнірах, у яких віддав 2 асисти. У поточній кампанії він встиг провести за клуб три поєдинки в УПЛ, без результативних дій.

В середині серпня Кривбас підписав болівійського півзахисника клубу Реал Томайяпо Сантьяго Куїса.