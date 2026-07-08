Кудрівка підписала легіонера, який на правах оренди виступав за Зорю

Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Гравець буде виступати за команду на правах оренди.

Верлей захищав кольори панамських команд Сан Франциско та Альянса. За два клуби сумарно він провів 109 матчів (18 мʼячів та 9 асистів).

Другу частину попереднього сезону провів у складі луганської Зорі, зігравши 6 матчів (1 гол).

Напередодні Кудрівка підписала 24-річного вінгера Вереса Сергія Стеня.