Епіцентр оголосив про підписання нападника сумської Вікторії

Епіцентр підписав колишнього нападника сумської Вікторії Максима Євпака.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про деталі угоди з 23-річним форвардом наразі нічого невідомо.

Останні три сезони Євпак виступав за Вікторію з міста Суми, за яку загалом зіграв 79 матчів, у яких забив 11 голів.

Минулої першості Максим зіграв у Першій лізі 29 матчів, в яких відзначився 5 голами та 4 гольовими передачами.

Напередодні Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.