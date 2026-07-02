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Епіцентр оголосив про підписання нападника сумської Вікторії

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 21:03
Епіцентр оголосив про підписання нападника сумської Вікторії
Максим Євпак
ФК Епіцентр

Епіцентр підписав колишнього нападника сумської Вікторії Максима Євпака.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про деталі угоди з 23-річним форвардом наразі нічого невідомо.

Останні три сезони Євпак виступав за Вікторію з міста Суми, за яку загалом зіграв 79 матчів, у яких забив 11 голів.

Минулої першості Максим зіграв у Першій лізі 29 матчів, в яких відзначився 5 голами та 4 гольовими передачами.

Напередодні Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.

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