Епіцентр оголосив про підписання нападника сумської Вікторії
Максим Євпак
ФК Епіцентр
Епіцентр підписав колишнього нападника сумської Вікторії Максима Євпака.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Про деталі угоди з 23-річним форвардом наразі нічого невідомо.
Останні три сезони Євпак виступав за Вікторію з міста Суми, за яку загалом зіграв 79 матчів, у яких забив 11 голів.
Минулої першості Максим зіграв у Першій лізі 29 матчів, в яких відзначився 5 голами та 4 гольовими передачами.
Напередодні Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.