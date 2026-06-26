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Вивів команду в УПЛ: Кудрівка оголосила про відхід досвідченого голкіпера

Олександр Булава — 26 червня 2026, 13:29
Вивів команду в УПЛ: Кудрівка оголосила про відхід досвідченого голкіпера

Кудрівка вирішила припинити співпрацю з досвідченим воротарем Романом Льопкою, який втратив місце в основі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 29-річного воротаря з клубом завершується 30 червня і не буде продовжений.

За два з половиною роки у клубі голкіпер відіграв 24 матчі, у яких пропустив 31 гол та тричі втримав ворота "на замку". Саме Роман став героєм минулорічного плейоф: його сейви у серії пенальті допомогли Кудрівці вибороти історичний вихід до УПЛ. В елітному дивізіоні Льопка визнавався найкращим гравцем команди у вересні 2025 року.

Протягом кар'єри Роман грав також за Карпати, Кривбас, Інгулець, вінницьку Ниву та Зірку.

Напередодні Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного.

Нагадаємо, Кудрівка у стикових матчах за право виступати в УПЛ перемогла Агробізнес.

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