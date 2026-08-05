Юрченко повернувся в Зорю
Владлен Юрченко
ФК Зоря
Півзахисник Владлен Юрченко став гравцем Зорі.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Досвідчений футболіст залишив Харків, за який виступав із січня 2024 року. За цей час він провів 41 матч, у яких забив 11 голів і віддав 8 асистів.
"Дякуємо Владлену за час проведений e клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажаємо успішного продовження кар'єри", – йдеться у заяві клубу.
Юрченко підписав контракт із Зорею, за яку вже грав раніше. За луганців він провів два сезони, протягом яких записав собі в актив 29 результативних дій у 68 поєдинках.
Зазначимо, що підопічні Віктора Скрипника розпочали нову кампанію перемогою над Колосом. У другому турі УПЛ вони зустрінуться із Кривбасом.
Матч відбудеться 9 серпня. Він має розпочатись о 13:00.