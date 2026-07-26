Досвідчений півзахисник покинув Кудрівку

33-річний півзахисник Євгеній Морозко залишив Кудрівку після дебютного сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек приєднався до команди влітку 2025-го з Вереса та став одним із ключових виконавців колективу. Упродовж чемпіонату Морозко взяв участь у 23 поєдинках, відзначившись 2 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

"Дякуємо Євгенію за відданість справі, самовіддачу на футбольному полі та вагомий внесок у результати команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, міцного здоров'я та нових перемог. Ти назавжди залишаєшся частиною великої синьо-білої родини!", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Кудрівка оголосила про перехід українського півзахисника Івана Петряка.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.