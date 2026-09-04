ЛНЗ орендував форварда Олександрії
ФК ЛНЗ
Мавританський форвард Олександрії Папа Ндіага Яде продовжить кар'єру в ЛНЗ.
Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.
Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. Про опцію викупу 26-річного мавританського футболіста черкаським клубом не повідомляється.
Яде перейшов у Олександрію з молдовського Шерифа у лютому поточного року на правах вільного агента. Контракт розрахований до кінця червня 2028 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 400 тисяч євро.
До цього Яде виступав за такі клуби як Ла Лінгер, Женерасьон Фут, Мец, Труа та Руан. На рахунку нападника 1 гол у 16 матчах за збірну Мавританії.
Раніше ЛНЗ віддало в оренду в угорський Дьор костариканського вінгера Джевісона Беннетта.