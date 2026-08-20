Костариканський нападник ЛНЗ перейшов на правах оренди до чемпіона Угорщини

Костариканський вінгер черкаського ЛНЗ Джевісон Беннетт перейшов на правах оренди до угорського клубу Дьор.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Терміни та фінансові деталі орендного контракту не розголошуються.

Нагадаємо, що Беннетт опинився у розташуванні українського клубу в березні минулого року, відколи перейшов із ангільського Сандерленда, який на той момент виступав в Чемпіоншипі. Тоді колективом Лебединського насіннєвого заводу орудував Роман Григорчук.

За цей час нападник провів у футболці черкаської команди 18 матчів та записав до свого активу 1 асист. Його чинний контракт з клубом спливає в червні 2028 року (за даними Transfermarkt).

Додамо, що Дьор виступає в найвищому за силою футбольному дивізіоні Угорщини. За підсумками минулого сезону клуб став чемпіоном країни.

Нагадаємо, що напередодні ЛНЗ здобув свою першу звитягу в чемпіонаті у цьому сезоні, перегравши одеський Чорноморець (2:0) у 3-му турі.