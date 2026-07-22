Кривбас оголосив про перехід португальського захисника

Кривбас оголосив про перехід 24-річного португальського захисника Джиммі Мпанзу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються. Гравець виступатиме під номером 3.

Зазначається, що Мпанзу окрім позиції центрбека може зіграти лівого захисника та опорного півзахисника.

Останнім клубом Джиммі був Спортлюст '46 з 4-го дивізіону Нідерландів. Також захищав кольори французького Ліона 1893, угорського Уйпешта II, словенського Фужинара, грецького Акрітас Хлоракаса, кіпрських Спартакос Кітіу та Єніджамі, нідерландського СК Феєноорд.

Мпанзу став четвертим новачком Кривбаса у це літнє трансферне вікно, до цього клуб підсилився 22-річним ізраїльським півзахисником Аароном Роєм Наві, португальським захисником Жуаном Машаду та ямайським нападником Шакеоном Сатчвеллом.