Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Зоря підсилила склад вихованцем клубу та захисником Кудрівки

Олександр Булава — 28 липня 2026, 18:22
Зоря підсилила склад вихованцем клубу та захисником Кудрівки

Луганська Зоря оголосила про підсилення склад одразу двома гравцями — воротарем Іллею Караващенком та захисником Артемом Мачелюком. Обоє у минулому сезоні виступали за Кудрівку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються.

Караващенко є вихованцем Зорі, проте дебютував на професійному рівні у 2023 році у складі ФСК Маріуполь. Також протягом кар'єри він встиг виступати за ВПК-Агро, Десну, Лівий Берег, Лісне та Кудрівку.

Свій шлях у професійному футболі Артем Мачелюк розпочинав у складі дніпровської Перемоги. Проте більшу частину своєї кар'єри наразі захисник провів у Кудрівці, де став одним із ключових гравців – на його рахунку 49 поєдинків, 1 забитий м'яч та 2 результативні передачі.

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем та півзахисником Ворскли Іваном Нестеренком, а також припинив співпрацю з атакувальним півзахисником Неманьєю Анджушичом.

Зоря Луганськ Кудрівка

Зоря Луганськ

Колишній футболіст збірної України оголосив про закінчення кар'єри
Зоря розірвала контракт з боснійським легіонером
Впевнена перемога Шахтаря та поразка Зорі: результати товариських матчів українських клубів
Скрипник: Не будемо форсувати підготовку Зорі до сезону
Кудрівка підписала легіонера, який на правах оренди виступав за Зорю

Останні новини