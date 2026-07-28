Зоря підсилила склад вихованцем клубу та захисником Кудрівки

Луганська Зоря оголосила про підсилення склад одразу двома гравцями — воротарем Іллею Караващенком та захисником Артемом Мачелюком. Обоє у минулому сезоні виступали за Кудрівку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються.

Караващенко є вихованцем Зорі, проте дебютував на професійному рівні у 2023 році у складі ФСК Маріуполь. Також протягом кар'єри він встиг виступати за ВПК-Агро, Десну, Лівий Берег, Лісне та Кудрівку.

Свій шлях у професійному футболі Артем Мачелюк розпочинав у складі дніпровської Перемоги. Проте більшу частину своєї кар'єри наразі захисник провів у Кудрівці, де став одним із ключових гравців – на його рахунку 49 поєдинків, 1 забитий м'яч та 2 результативні передачі.

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем та півзахисником Ворскли Іваном Нестеренком, а також припинив співпрацю з атакувальним півзахисником Неманьєю Анджушичом.