Шахтар оголосив про підписання вінгера Кривбаса

Венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт Мендоси з Шахтарем розраховано на п'ять років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що донецький клуб виплатить Кривбасу клаусулу, прописану в контракті 24-річного венесуельця. Вона становить 3 мільйони євро.

Окрім Шахтаря, вінгером цікавилися клуби з Греції та Чехії.

Глейкер Мендоса у поточному сезоні став найкращим гравцем УПЛ за системою гол+пас (11 забитих м'ячів та 9 асистів). Загалом у цьогорічній кампанії Мендоса провів за криворізький клуб 28 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.

За Кривбас Мендоса виступав із лютого поточного року, до цього захищав кольори Ангостури та Тачіри. Провів 7 матчів за збірну Венесуели.