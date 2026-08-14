Кудрівка підсилилася 18-річним нігерійським нападником

Кудрівка оголосила про підписання повноцінного контракту з нігерійським форвардом Ісіакою Сахідом Абдулазізом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди та термін дії контракту з молодим футболістом наразі не розголошуються.

18-річний нападник раніше виступав у кількох футбольних академіях у себе на батьківщині. У складі українського клубу легіонер обрати собі 45-й ігровий номер.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання лівого вінгера Костянтина Бичека та аргентинського захисника Матіаса Росалеса.

Також команда повідомила про повернення 34-річного півзахисника Миколи Вечурка.

Нагадаємо, Кудрівка розпочала чемпіонат України з поразки від донецького Шахтаря, а у другому турі розписала мирову з черкаським ЛНЗ.