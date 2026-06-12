Чотири орендовані гравці Руха покинули команду

Чотири футболісти завершили свої виступи за львівський Рух через закінчення терміну орендних угод із клубом.

Про це повідомила пресслужба команди.

Рух покинуть: молдовський півзахисник Влад Рейляну, бразильський нападник Ігор Невес, сенегальський вінгер Самба Діалло та український захисник Микола Киричок.

Рейляну приєднався до команди влітку 2025 року й зіграв 21 матч, відзначившись однією результативною передачею.

Ігор Невес приєднався взимку 2026 року й зіграв 13 матчів, де забив 2 голи.

Микола Киричок, який наразі відновлюється від серйозної травми, перейшов до клубу у той самий час і провів 4 гри.

Самба Діалло після оренди в березні 2026 року встиг відіграти за колектив 11 матчів та віддати 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що головний тренер львівського Руха Іван Федик також покинув команду.