Чотири орендовані гравці Руха покинули команду
Чотири футболісти завершили свої виступи за львівський Рух через закінчення терміну орендних угод із клубом.
Про це повідомила пресслужба команди.
Рух покинуть: молдовський півзахисник Влад Рейляну, бразильський нападник Ігор Невес, сенегальський вінгер Самба Діалло та український захисник Микола Киричок.
Рейляну приєднався до команди влітку 2025 року й зіграв 21 матч, відзначившись однією результативною передачею.
Ігор Невес приєднався взимку 2026 року й зіграв 13 матчів, де забив 2 голи.
Микола Киричок, який наразі відновлюється від серйозної травми, перейшов до клубу у той самий час і провів 4 гри.
Самба Діалло після оренди в березні 2026 року встиг відіграти за колектив 11 матчів та віддати 1 результативну передачу.
Нагадаємо, що головний тренер львівського Руха Іван Федик також покинув команду.