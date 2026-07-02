Досвідчений захисник Карпат перейшов до клубу Першої ліги

Кіровоградська Олександрія оголосила про підписання контракту із захисником Володимиром Адамюком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вітаємо Володимира в Олександрії! Бажаємо швидко адаптуватися, стати важливою частиною колективу та разом із "містянами" досягти нових гучних перемог!" – йдеться в заяві.

Угода розрахована до 31 травня 2027 року, утім, є опція продовження співпраці на один рік. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Нагадаємо, що напередодні Адамюк покинув розташування львівських Карпат. Центрбек грав за "левів" із липня 2024 року. За цей період він відіграв 32 матчі (28 в УПЛ та 4 в Кубку), у яких відзначився 2 голами.

Зауважимо, що за підсумками сезону-2025/26 Олександрія вилетіла з УПЛ. У турнірній таблиці команда посіла 15-те місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу (1:2 – за сумою двох поєдинків).