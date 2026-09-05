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Кривбас оголосив про перехід 22-річного захисника

Олександр Булава — 5 вересня 2026, 12:50
Кривбас оголосив про перехід 22-річного захисника

Український захисник В'ячеслав Кульбачук став гравцем криворізького Кривбасу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст приєднався до команди на правах оренди з угорського Дебрецена. Угода розрахована до завершення сезону-2026/27 та передбачає опцію викупу контракту гравця. Фінансові деталі не розголошуються.

У новому клубі оборонець виступатиме під п'ятим ігровим номером.

Зазначається, що Кубальчук є універсальним захисником і може зіграти на лівому та правому флангах оборони, а також у центрі захисту.

Напередодні Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі та підписав ексфорварда збірної Танзанії.

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