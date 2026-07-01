Епіцентр підписав двох іспанських легіонерів

Футбольний клуб Епіцентр поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі контрактів з іспанськими легіонерами не розголошуються.

Центральний півзахисник Рауль Таварес Пулідо приєднався до клубу після виступів у третій лізі чемпіонату Іспанії за Гвадалахару. Минулого сезону 27-річний хавбек провів 33 матчі, у яких віддав дві результативні передачі.

У своїй кар'єрі Таварес також захищав кольори Юніоністас, Расінг Феррол, Ла Нусії, Бетіса, Корнельї та Райо Махадаонда. Загалом у різних турнірах Іспанії він провів 207 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 7 асистів.

ФК Епіцентр

Ще одним новачком став вінгер Даніель Руеда Бодега, більш відомий як Нене. До переходу в український клуб він виступав за низку іспанських команд, а також болгарський Берое, який грає у вищому дивізіоні.

У минулому сезоні 23-річний вінгер провів 25 матчів у чемпіонаті Болгарії, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Загалом на професійному рівні Нене має 74 поєдинки, 6 голів і 7 асистів.

ФК Епіцентр

Раніше повідомлялося, що Епіцентр підсилив склад албанським захисником Серьяном Репаєм та колишнім півзахисником Олександрії Артемом Козаком.