Скандальний легіонер Кривбаса перейшов в європейський клуб

Лівий захисник Кривбаса Іван Дібанго став гравцем австрійського ЛАСКа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Камерунець підписав трирічний контракт – до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я не можу дочекатися, щоб вперше зіграти тут, на "Райффайзен-Арені", перед уболівальниками ЛАСКа. Ми провели дуже плідні переговори, і я переконаний, що ЛАСК – це ідеальний клуб для мого подальшого розвитку та для того, щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Я вже з нетерпінням чекаю на знайомство зі своїми майбутніми партнерами по команді", – сказав фланговий півзахисник.

Український клуб ще не оголошував про відхід оборонця.

Зазначимо, що нещодавно Дібанго провів усю ніч у кабінеті бухгалтера криворізького клубу через заборгованість із заробітної плати

Нагадаємо, що 24-річний камерунець виступав за Кривбас з вересня 2022 року. Його контракт був розрахований до завершення сезону, в якому він зіграв 19 матчів, відзначившись трьома результативними передачами.

ЛАСК у сезоні-2025/26 оформив золотий дубль, вигравши чемпіонат Австрії та національний Кубок. Завдяки цьому команда здобула путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів, де стартуватиме з раунду плейоф.