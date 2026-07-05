Оболонь залишив основний захисник

Київська Оболонь завершила співпрацю з центральним захисником Дмитром Семеновим.

Про це повідомила пресслужба "пивоварів".

У 26-річного футболіста завершилася дія контракту, який сторони вирішили не продовжувати.

"ФК Оболонь дякує Дмитру за професіоналізм на полі протягом минулого сезону!", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Дмитро Семенов є вихованцем Дніпра. Під час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Олександрію, Миколаїв, латвійську Єлгаву, Кремінь, Кривбас та Лівий Берег.

Влітку 2025 року Семенов приєднався до Оболоні. Упродовж сезону захисник зіграв 29 матчів за "пивоварів", у яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Оболонь залишили шість футболістів: голкіпер Денис Марченко, захисник Владислав Приймак, півзахисники Максим Третьяков, Іван Нестеренко, Костянтин Бичек та Руслан Черненко.

Натомість до команди приєдналися воротар Кирило Баранцов з ЮКСА, захисник Дмитро Капінус з Харкова та ексхавбек Олександрії Дмитро Мишньов.