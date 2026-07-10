ЛНЗ підсилився забивним нападником із Нігерії

Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання нападника словацького Тренчина Коді Девіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу 25-річного нігерійського футболіста не розкриваються. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Його попереднім місцем роботи був Тренчин, за який він провів 15 ігор, показавши у клубі високу результативність – 9 голів. Також пограв за юнацьку команду Евертона U-18, Гамільтон, Шеффілд Венсдей, Рейт Роверз, Марієгамн та Аккрінгтон.

Нещодавно ЛНЗ повідомив про відхід центрального захисника Хайдіна Саліху.

Наразі команда Віталія Пономарьова готується до початку нового сезону-2026/27. Черкащани вже провели три контрольні ігри, у яких здобули перемоги над Штурмом (6:2), Копером (2:1), а також зазнали поразки від Хайдука (0:1).

Попереду у черкаського колективу ще 4 товариські матчі. А вже 23 липня ЛНЗ проведе свій перший поєдинок у кваліфікації Ліги конференцій проти бельгійського Гента (о 20:00 за київським часом). Матч-відповідь запланований на 30 липня (о 20:00).