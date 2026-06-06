Металіст 1925 попрощався з досвідченим захисником, який викликався у збірну України

Харківський Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці із захисником Василем Кравцем.

Про це повідомив офіційний сайт харків'ян.

30 червня 2026 року завершується дія контракту Кравця з Металістом 1925, який сторони вирішили не продовжувати.

"Металіст 1925 дякує Василю за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Василь Кравець приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. 28-річний захисник допоміг "жовто-синім" повернутися до УПЛ за підсумками сезону 2024/25. Загалом Кравець зіграв 28 офіційних поєдинків, у яких забив два голи та віддав три асисти.

У 2018 році вихованець львівських Карпат викликався до табору збірної України, але жодної гри так і не провів.

У сезоні-2025/26 Кравець жодного разу не потрапив до заявки команди. У грудні 2025 року футболіст разом із родиною потрапив у ДТП.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 покинули Владислав Калитвинцев, Євген Пасіч, Олег Мозіль та Владислав Чурко.