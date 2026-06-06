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Металіст 1925 попрощався з досвідченим захисником, який викликався у збірну України

Сергій Шаховець — 6 червня 2026, 11:31
Металіст 1925 попрощався з досвідченим захисником, який викликався у збірну України
Василь Кравець
ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці із захисником Василем Кравцем.

Про це повідомив офіційний сайт харків'ян.

30 червня 2026 року завершується дія контракту Кравця з Металістом 1925, який сторони вирішили не продовжувати.

"Металіст 1925 дякує Василю за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Василь Кравець приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. 28-річний захисник допоміг "жовто-синім" повернутися до УПЛ за підсумками сезону 2024/25. Загалом Кравець зіграв 28 офіційних поєдинків, у яких забив два голи та віддав три асисти.

У 2018 році вихованець львівських Карпат викликався до табору збірної України, але жодної гри так і не провів.

У сезоні-2025/26 Кравець жодного разу не потрапив до заявки команди. У грудні 2025 року футболіст разом із родиною потрапив у ДТП.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 покинули Владислав Калитвинцев, Євген Пасіч, Олег Мозіль та Владислав Чурко.

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