Металіст 1925 попрощався з досвідченим захисником, який викликався у збірну України
Харківський Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці із захисником Василем Кравцем.
Про це повідомив офіційний сайт харків'ян.
30 червня 2026 року завершується дія контракту Кравця з Металістом 1925, який сторони вирішили не продовжувати.
"Металіст 1925 дякує Василю за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Василь Кравець приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. 28-річний захисник допоміг "жовто-синім" повернутися до УПЛ за підсумками сезону 2024/25. Загалом Кравець зіграв 28 офіційних поєдинків, у яких забив два голи та віддав три асисти.
У 2018 році вихованець львівських Карпат викликався до табору збірної України, але жодної гри так і не провів.
У сезоні-2025/26 Кравець жодного разу не потрапив до заявки команди. У грудні 2025 року футболіст разом із родиною потрапив у ДТП.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 покинули Владислав Калитвинцев, Євген Пасіч, Олег Мозіль та Владислав Чурко.