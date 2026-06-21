Епіцентр підписав півзахисника Олександрії

ФК Епіцентр уклав угоду з 28-річним півзахисником Олександрії Артемом Козаком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Футболіст є вихованцем київського Динамо, у складі якого грав в Юнацькій лізі УЄФА.

Пізніше Козак виступав за грецький ПАОК, київський Арсенал, львівські Карпати, одеський Чорноморець та житомирське Полісся.

З 2024 року футболіст грав за Олександрію, в якій провів 36 матчів, де відзначився 2 голами та 2 результативними передачами. У сезоні-2025/26 Козак зіграв за "містян" 14 поєдинків.

Наприкінці 2025 року повідомлялося, що Козак достроково припинив співпрацю з "містянами".

Нагадаємо, що Олександрія грала за право лишитися в УПЛ замість львівського Руху, який вийшов з чемпіонату й наступний сезон гратиме у Другій лізі. У плейоф "містяни" поступилися Лівому Берегу й перейшли до Першої ліги.