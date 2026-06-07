Металіст 1925 попрощався з чемпіоном світу

Український захисник Ігор Снурніцин залишив харківський Металіст 1925.

Про це повідомив офіційний сайт "жовто-синіх".

У 26-річного футболіста завершився контракт із харків'янами, після чого він залишив команду на правах вільного агента.

Колишній гравець молодіжної збірної України приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. З того часу Снурніцин провів 18 поєдинків. У сезоні-2025/26 Ігор зіграв лише два матчі в розіграші Кубку України.

Зазначимо, що у 2019 році Снурніцин у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Нагадаємо, що влітку Металіст 1925 покинули вже шість футболістів: воротар Олег Мозіль, захисники Ігор Снурніцин, Василь Кравець, Євген Пасіч, півзахисники Владислав Калитвинцев та В'ячеслав Чурко.

Раніше повідомлялося, що керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести ребрединг та змінити назву команди.