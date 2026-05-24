Кривбас оголосив про відхід капітана команди
Максим Задерака
ФК Кривбас
Півзахисник і капітан криворізького Кривбасу Максим Задерака покине команду влітку поточного року.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Контракт Задераки діє до кінця червня поточного року. Співпраця з 31-річним півзахисником продовжена не буде.
Задерака виступає за Кривбас з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 106 матчів, у яких забив 19 голів і віддав 11 гольових передач. Допоміг Кривбасу завоювати бронзу УПЛ сезону-2023/24.
До Кривбасу Задерака виступав за Аметист Олександрія, Металург Донецьк, Сталь, Олександрію, єреванський Арарат і харківський Металіст. У 2013 році провів один матч за молодіжну збірну України U-20.
Останнім для Задераки став матч 30 туру УПЛ проти Олександрії (нічия 1:1).