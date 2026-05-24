Кривбас оголосив про відхід капітана команди

Півзахисник і капітан криворізького Кривбасу Максим Задерака покине команду влітку поточного року.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт Задераки діє до кінця червня поточного року. Співпраця з 31-річним півзахисником продовжена не буде.

Задерака виступає за Кривбас з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 106 матчів, у яких забив 19 голів і віддав 11 гольових передач. Допоміг Кривбасу завоювати бронзу УПЛ сезону-2023/24.

До Кривбасу Задерака виступав за Аметист Олександрія, Металург Донецьк, Сталь, Олександрію, єреванський Арарат і харківський Металіст. У 2013 році провів один матч за молодіжну збірну України U-20.

Останнім для Задераки став матч 30 туру УПЛ проти Олександрії (нічия 1:1).