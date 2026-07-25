Ексгравець Шахтаря та Полісся перейшов у Кудрівку

Кудрівка оголосила про перехід українського півзахисника Івана Петряка

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі контракту не розголошуються.

За інформацією ТаТоТаке, 32-річний футболіст підписав дворічну угоду. На зборах його награвали як вінгера.

Хавбек не зможе зіграти у першому турі УПЛ, адже має дискваліфікацію, отриману ще за виступи у складі Чорноморця.

Петряк двічі виступав за Шахтар (2016–2018 та 2022–2026), а між цими періодами грав в Угорщині за Ференцварош і Фехервар. Після повернення до Донецька він також виступав на правах оренди за Полісся та Чорноморець, а з початку 2025 року фактично залишався поза футболом до завершення контракту з гірниками у липні 2026-го.

Вартість гравця за даними Transfermarkt оцінюється у 150 тисяч євро.

Напередодні команда оголосила про підписання колишнього захисника харківського Металіста 1925 Євгена Пасіча. Ще раніше Кудрівка оформила трансфер панамського форварда Верлея Баррери.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.